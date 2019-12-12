الرئيس السيسي يُقيم مأدبة عشاء لرؤساء الوفود المشاركة في منتدى أسوان

كتب - محمد سامي:

أقام الرئيس عبدالفتاح السيسي مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.

وركزت جلسات المنتدى على عدة قضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".

وبدأت فكرة المنتدى مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، حينما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي - في كلمته خلال تسلم مصر رئاسة الاتحاد من الرئيس الرواندي بول كاجامي في فبراير الماضي - إلى إطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذي سيكون منصة قارية للربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام.

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