اتحاد الكتاب العرب ينعي الدكتور محمود فهمي

القاهرة - أ ش أ:

نعى مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ببالغ الحزن العلامة الدكتور محمود فهمي حجازي الذى توفي اليوم عن عمر ناهز 79 عاما.

الدكتور محمود فهمي حجازي هو أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو المجمع العلمي المصرى وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة والرئيس المؤسس للجامعة المصرية في ألماطى – كازاخستان، كما تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، وهو أيضاً عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، و عضو اتحاد كتاب مصر.

ولد في مصر (محافظة الدقهلية مركز المنصورة) عام 1940، درس على يد طه حسين، وشوقي ضيف، وسهير القلماوي في كلية الآداب جامعة القاهرة حيث حصل على الليسانس الممتاز مسجلاً أعلى درجة في تاريخ الكلية وقتها، ثم أُرسل في بعثة دراسية إلى ألمانيا الاتحادية (1960-1965) حصل فيها على دبلومات في العبرية والألمانية ثم الدكتوراه بتقدير الدرجة العظمى مع المدح من جامعة ميونيخ قسم الدراسات اللغوية السامية، في منهج التحليل اللغوي عند العرب في ضوء شرح السيرافي على كتاب سيبويه عام 1965.

ألف المئات من المقالات والبحوث في علم اللغة والسياسة اللغوية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 12 كتاباً وعملاً مرجعيا، وكان أول أعماله المعجم الألمانى العربى.