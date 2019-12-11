رئيس القناة للكهرباء: طوارئ لتأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أمطار غزيرة وبرودة وأتربة.. الأرصاد تصدر بيانًا عن طقس الخميس المضطرب

ما وراء "الكشف المهم"| تمثال نادر لرمسيس الثاني في قبضة الآثار

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، رفع حالة الاستعداد القصوي في قطاع كهرباء جنوب سيناء للطوارئ، في إطار الاستعدادات لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ 2019 والذي يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم الدفع بـ 20 وحدة توليد كهرباء طوارئ كاتمة للصوت، وكذلك تم الدفع بفرق التدخل السريع والطوارئ مجهزة بأحدث الأجهزة والسيارات لمواجهة أي طوارئ وكذلك تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته لمتابعة كافة التفاصيل.

وأوضح أنه تم الدفع بفرق الصيانة والأعطال، وتواجد كافة العاملين كل في موقعه.