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السيسي يعزي رئيس النيجر في ضحايا الحادث الإرهابي بأحد معسكرات جيش بلاده

05:58 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
السيسي يعزي رئيس النيجر في ضحايا الحادث الإرهابي بأحد معسكرات جيش بلاده

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أسوان- أ ش أ:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع رئيس النيجر محمد إيسوفو، وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة".

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، أن الرئيس السيسي تقدم بتعازيه لرئيس النيجر في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد معسكرات الجيش بالبلاد.

ومن جانبه أشار الرئيس "إيسوفو"، إلى التحديات الأمنية المتزايدة التي يفرضها الوضع في إقليم الساحل بسبب انتشار الجماعات الإرهابية وزيادة أعداد أفرادها، بالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي يتلقونه، وهو الأمر الذي يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لمجابهة هذا الخطر المتنامي.

هذا المحتوى من

Asha
السيسي عزاء النيجر الإرهاب محمد إيسوفو
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