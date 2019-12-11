"الشئون الأفريقية بالنواب" تشيد بكلمة الرئيس السيسي أمام منتدى أسوان

القاهرة- أ ش أ:

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا في دورته الأولى حول ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الأفريقية، خاصة وأن مواجهة تلك التحديات والمشكلات تتطلب تضافر كافة جهود الدول الأفريقية استناداً إلى المبدأ الأفريقي الراسخ.

وقال رضوان، في بيان له اليوم، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا في دورته الأولى يهدف لتعزيز التعاون الإفريقي المشترك، مشيرا إلى أنه سيتم خلاله استعراض ومناقشة الجهود الأفريقية والدولية لتثبيت دعائم السلام والاستقرار في أفريقيا وإنهاء كافة أشكال النزاعات وتحقيق أهداف مبادرة الاتحاد الأفريقي بإسكات البنادق في أرجاء القارة بحلول عام 2020، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

وأشار إلي أن هذا المنتدى يأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، وكندا.

وقال: "إن توافر الإرادة السياسية لدى قادة الدول الأفريقية لحل النزاعات القائمة وتحصين الشعوب والدول من أية حروب ونزاعات ومخاطر مستقبلية إنما يؤكد التزام دولنا بتحقيق النهضة الشاملة التي صاغت خطتها دول القارة "، مؤكدا إيمان مصر بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، وفي العالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن ومنع نشوب النزاعات والأزمات في المقام الأول، لا سيما من خلال وسائل الدبلوماسية الوقائية والوساطة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الدول.