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وزير الكهرباء يفتتح مركز خدمة العملاء بقطاع توزيع كهرباء أسوان

05:56 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
وزير الكهرباء يفتتح مركز خدمة العملاء بقطاع توزيع كهرباء أسوان

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأربعاء، مجموعة من الإدارات بقطاع كهرباء أسوان التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
وبحسب بيان، استقبل الوزير، المهندس سامي عرفة أبووردة، رئيس مجلس الاإارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة إيمان فاروق رئيس قطاع كهرباء أسوان.

وخلال الزيارة، جرى افتتاح مركز خدمة العملاء بقطاع توزيع كهرباء أسوان، حيث استمع وزير الكهرباء لشرح مقدم من العاملين بالمركز.
وأثنى وزير الكهرباء على الإمكانيات المادية والبشرية لمركز خدمة العملاء والمجهود المبذول في التطوير، مؤكدا على أهمية تقديم خدمة متميزة للعميل وتعميم تلك التجربة المضيئة.
واختمم وزير الكهرباء والطاقة زيارته بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية مع بعض العاملين.​

محمد شاكر الكهرباء مركز خدمة العملاء كهرباء أسوان

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