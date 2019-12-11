أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة الطقس هجوم فلوريدا التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

السيسي يعرب عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال في مجال مكافحة الفكر المتطرف

05:52 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
السيسي يعرب عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال في مجال مكافحة الفكر المتطرف

الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية الم

أسوان- أ ش أ:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال في مجال مكافحة الفكر المتطرف كون السنغال أحد مراكز نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير في منطقة غرب أفريقيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، للرئيس السنغالي ماكي سال وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السنغالي أشاد بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.​

هذا المحتوى من

السيسي السنغال الفكر المتطرف أفريقيا

الخبر التالى:

وزير الكهرباء يفتتح مركز خدمة العملاء بقطاع توزيع كهرباء أسوان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد: موجة عدم استقرار قادمة والبسوا الشتوي (اضغط هنا)