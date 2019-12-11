السيسي يعرب عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال في مجال مكافحة الفكر المتطرف

أسوان- أ ش أ:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال في مجال مكافحة الفكر المتطرف كون السنغال أحد مراكز نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير في منطقة غرب أفريقيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، للرئيس السنغالي ماكي سال وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السنغالي أشاد بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.​