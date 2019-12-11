لغير القادرين.. سداد قيمة تقنين الأراضي بتخفيض المقدم إلى 15% بدلًا من 25%

القاهرة - مصراوي:

قال اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، إن ما رصدته الأمانة الفنية من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، أكد وجود عدد من الصور للطلبات غير الجادة، منها الطلبات الوهمية، أو من تقدموا بطلبات تقنين لأراضي لا يجوز تقنينها، أو مواطنون اعتقدوا أن الدولة غير جادة في التقنين.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مع المحافظين، أن توجيهات رئيس اللجنة، هي التعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورًا.

وفي الوقت نفسه قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، ومنح المحافظين الصلاحية في حالات الضرورة التي يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم إلى 15% بدلًا من 25%، وتقسيط باقي المبلغ على 7 بدلا من 3 سنوات، ومنها أيضا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدًا مرة واحدة بالإعفاء من 10% من الثمن.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، إلى أن أحد وسائل التيسير على المواطنين، أن التصرف لا يقتصر على التقنين بالتمليك فقط وإنما يشمل أيضا الإيجار الذي ينتهى بالتملك أو الترخيص بحق انتفاع ينتقل إلى الورثة الشرعيين.

كما أن اللجنة العليا استطاعت خلال الشهور الماضية من إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين وبعد حلها حدثت طفرة في إصدار العقود، مشيرًا إلى تكليف المهندس شريف إسماعيل، للأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومي مع المحافظات؛ لإنهاء أي مشكلة طارئة بشكل سريع حرصًا على سرعة إجراءات التقنين.