نائب وزير الدفاع الفرنسي تشيد بدور مصر والقوات المسلحة في محاربة الإرهاب

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

كتب - محمد سامي:

التقى الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأربعاء، نائب وزير الدفاع الفرنسي، جينيڨياڨ داريوسك نائب وزير الدفاع.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون العسكري وأنظمة التسليح المتطورة، ومجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين .

وأعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبها أشادت نائب وزير الدفاع الفرنسي بدور مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.