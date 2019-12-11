ضبط 582 عبوة شيش وسجائر إلكترونية مع راكب بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية وقطع غيارها، أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه فور وصوله من تايلاند، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصرى الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من بانكوك، وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه ضمت عبد الحليم عبدالمحسن مأمور التفتيش تحت إشراف حسن عبد اللطيف مدير الحركة، تبين وجود 582 عبوة من الشيش والسجائر الإلكترونية وقطع غيارها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب.​