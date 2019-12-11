وزير الدفاع يلتقي نظيره التشادي على هامش مشاركته في منتدى أسوان للسلام

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، و

كتب - محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نظيره التشادي، الفريق محمد أبا على صلاح، على هامش حضوره فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي انطلقت فعالياته صباح الأربعاء، بمحافظة أسوان.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة، والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات .

وأكد الفريق أول محمد زكي على عمق العلاقات الراسخة التى تربط بين بين القوات المسلحة، لكلا البلدين معرباً عن تطلعة لمزيد من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد بجهود مصر في دعم كافة قضايا القارة الأفريقية لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي لعام 2019.