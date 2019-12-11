رئيس الوزراء يتجول بشوارع قرية غرب سهيل ويجرى حوارا مع الباعة والسائحين

كتب- محمد غايات:

تجول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مترجلا بشوارع قرية غرب سهيل.

وأجرى مدبولي حوارا مع عدد من الباعة، سألهم خلاله عن حالة البيع والشراء، وزيارات السائحين، فأجابوا: الدنيا أحسن بكتير، الحمد لله.

وخلال تجوله نادى عدد من مواطني أسوان على رئيس الوزراء قائلين: "نورتوا مصر، يحيا الرئيس، ويحيا رجال الرئيس".

يأتي ذلك على هامش مشاركته فى منتدى السلام والتنمية المستدامة في افريقيا المنعقد بأسوان، حاليا، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من السياح، وتمنى لهم إقامة سعيدة في مدينة أسوان الساحرة، حيث أكدوا جميعا استمتاعهم بزيارتهم للمحافظة.