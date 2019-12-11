الكنيسة تحيي الذكرى الثالثة لشهداء البطرسية.. والبابا يضع اللوح المقدس بمزار الشهداء

كتب- مصطفى علي:

أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم قداس الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الكنيسة البطرسية ال٢٩، الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي على الكنيسة في ديسمبر ٢٠١٦، بعدما قام إرهابي بتفجير نفسه أثناء أحد قداسات الصيام.

وشارك في صلاة قداس السنوية كهنة الكنيسة البطرسية، بالإضافة إلى عدد من الكهنة من خارج الكنيسة بمشاركة أسر الشهداء الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر.

وكشف مصدر كنسي مسؤول لمصراوي، أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سيضع اللوح المقدس بمزار الشهداء المقام بالكنيسة والذي يضم صور الشهداء وأجزاء من رفاتهم في السادسة من مساء اليوم، حيث يقيم البابا اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم من الكنيسة البطرسية.

وكان قداسة البابا تواضروس قد أكد في تصريحات خاصة لمصراوي أمس، أنه سيضع اللوح المقدس بمزار الشهداء اليوم، تذكارا لهم.

وتعرضت الكنيسة البطرسية بالعباسية في 11 ديسمبر 2016، لهجوم إرهابي عبر انتحاري قام بتفجير نفسه أثناء صلاة القداس بالكنيسة، ما أدى إلى استشهاد 29 قبطيًا أغلبهم من النساء والأطفال إلى جانب حارس الكنيسة، وإصابة 38 آخرين.​