انتهاك لحقوق الملكية.. "التعليم" تحذر من تطبيقات وهمية لتوظيف المعلمين

كتب - أسامة علي:

حذرت البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة، من تطبيقات وهمية، موضحة أنها لا تملك تطبيق خاص بها يستخدم على هواتف المحمول حتى الآن.

وأضافت البوابة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن أي تطبيق آخر منشور على App store / Google play ، فهو لا يرجع ملكيته إلى البوابة، كما أنه يعتبر انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية وسياسة الخصوصية للبوابة، كما أنه يعرض المستخدمين للضرر، ويعتبر جريمة من جرائم أمن المعلومات.

كما حذرت البوابة، المتقدمين من استخدامه ورفع بياناتهم من خلاله، فجميع من قاموا باستخدامه هم الآن غير مسجلين بالبوابة، وناشدت المتقدمين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بياناتهم.