مصر توقع على اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار

كتب- محمد عبدالناصر:

وقع سامح شكري وموسى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على اتفاقية استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات.

جاء التوقيع على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين.

وافتتح الرئيس السيسي، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين، اليوم الأربعاء.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط الصور التذكارية، مع الوفود المشاركة في المنتدى.

ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أن الهدف من ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة هو تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة المشاريع التنموية بأفريقا وجذب الاستثمارات إليها، الأمر الذي يصب في مصلحة القارة من خلال نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية والعكس عبر بوابة مصر.