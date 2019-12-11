بالأسماء.. ننشر نتائج انتخابات الجمعية العمومية لمؤتمر "أدباء مصر"

كتب - محمد عاطف:

عقدت الجمعية العمومية لمؤتمر "أدباء مصر"، اجتماعها لإقرار اللائحة الجديدة، وأقيمت على هامشه انتخاب الأمانة العامة الجديدة المنوط بها تنظيم دورتي (2020-2021) للمؤتمر.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين، التي تقام في مدينة بورسعيد تحت عنوان "الحراك الثقافي وأزمة الوعي.. إبداعًا وتلقيًا"، برئاسة الفنان عز الدين نجيب، وأمانة الشاعر حازم حسين.

أشرفت لجنة قانونية على عملية الانتخاب وفقًا للائحة المنظمة للمؤتمر، مكونة من الفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة رئيسًا، وعضوية المحامي مصطفى قناوي عبدالباسط، والشاعر وليد فؤاد مدير إدارة المؤتمرات وأندية الأدب، وأمانة سر الشاعر السعيد فتحي المصري.

وأسفرت الانتخابات عن فوز 27 عضوًا من جميع محافظات مصر هم كما يلي:-

أعضاء الأمانة العامة عن إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي هم: من محافظة القاهرة الشاعر محمد فوزي غريب أبو شادي، ومن محافظة الجيزة الشاعرة عبير فوزي عبد الحسيب، ومن محافظة القليوبية القاص محمد إبراهيم السيد عكاشة، ومن محافظة الفيوم الشاعر مصطفى عبد الباقي، ومن محافظة بني سويف الشاعر والناقد عطية محمد محمد معبد.

أعضاء الأمانة عن إقليم وسط الصعيد الثقافي هم: من محافظة المنيا الشاعر ياسر خليل، ومن محافظة أسيوط الشاعر أحمد راشد أحمد البطل، ومن محافظة سوهاج الشاعر علاء عبدالسميع، ومن محافظة الوادي الجديد الشاعر محمد فتحي زاكي.

أعضاء الأمانة عن إقليم جنوب الصعيد الثقافي هم: من محافظة قنا الناقد وائل النجمى، ومن محافظة أسوان الشاعر حسني إبراهيم عبدالفتاح، ومن محافظة البحر الأحمر الشاعر الشاذلي عبدالعزيز بشير، ومن محافظة الأقصر الشاعر بكرى عبدالحميد.

أعضاء الأمانة لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي هم: من محافظة الإسكندرية الشاعر الدكتور فوزي خضر، ومن محافظة البحيرة الشاعر إبراهيم عوض علي زهران، ومن محافظة الغربية الشاعر عبدالغني مصطفى عبد الغني، ومن محافظة المنوفية الشاعر فوزي محمد عبد الغفار الصعيدي، ومن محافظة مطروح الناقد الدكتور حمد خالد شعيب..

الجمعية العمومية لإقليم شرق الدلتا الثقافي هم: من محافظة الدقهلية الشاعرة هبه السيد عبد الوهاب أحمد، ومن محافظة الشرقية الشاعر الدكتور محمود سعيد محمد إسماعيل، ومن محافظة دمياط الشاعر أحمد راضي اللاوندى، ومن محافظة كفر الشيخ الشاعر مصطفى كامل حسب الله مقلد.

الجمعية العمومية لإقليم القناة وسيناء الثقافي وهم: من محافظة الإسماعيلية الباحث الدكتور حمدي سليمان عطية، من محافظة السويس الشاعر عبود حداد عبدالهادي، ومن محافظة بورسعيد الروائى أحمد إسماعيل الأقطش، ومن محافظة جنوب سيناء الروائي ممدوح عبدالقوي الحصري، ومن محافظة شمال سيناء الشاعر عبدالقادر عيد عياد.

وحسب اللائحة المنظمة للمؤتمر تتكون أمانته العامة من الأعضاء عبر الانتخاب بالإضافة إلى: عضوان بحكم منصبيهما هم: مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة، ومدير عام الإدارة العامة للنشر الثقافي بالهيئة، وأعضاء مختارون بواسطة أعضاء الأمانة العامة المنتخبة ويعتمدهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة كالآتي: عدد أربعه من كبار النقاد والمبدعين، وعدد ثلاثة من كبار الإعلاميين.