لتقصيرهما في العمل.. محافظ القاهرة: إيقاف مديرا الإسكان وفرع النظافة بحلوان

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية بحي حلوان، تفقد خلالها مصرف حلوان (الرشاح)، وأصدر تعليماته بعمل دراسة عاجلة بالتنسيق مع وزارة الري وشركة الصرف الصحي بالقاهرة لأعمال تغطية الرشاح (صرف مغطى)، وكلف المحافظ مسئولي وزارة الري باستمرار أعمال التطهير اليومية للرشاح.

كما وجه رئيس هيئة النظافة بنشر صناديق القمامة لتجميع المخلفات بطول الرشاح، وسرعة دخول المنطقة في حيز منظومة الجمع السكنى بالحي استجابة لطلبات الأهالي.

وقال "عبدالعال"، في بيان الأربعاء، إن أعمال التطوير الجارية بشارع الحرير والتي تتم بمعرفة اتحاد البنوك وطالب القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تطوير الشارع وسرعة رفع المخلفات والتراكمات المنتشرة بأرض فضاء بجوار سور أحد المدارس الجاري إنشائها بأول شارع الحرير، ووجه بإعادة الاستغلال الأمثل لها طبقًا لاحتياجات أهالي المنطقة عقب إخلائها.

وتفقد المحافظ، منطقة عرب الوالدة بعين حلوان، وشدد على القائم بأعمال رئيس الحي بسرعة رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتكثيف أعمال الإنارة والرصف ورفع المخلفات أولًا بأول وضبط منظومة الجمع السكني مع الحفاظ على أعمال التشجير ومضاعفة زرع الأشجار على جانبي الطرق.

كما وجه المحافظ، برفع كفاءة شارعي حفني أبوجبل ورايل، مع تكثيف أعمال النظافة ومحاسبة المقصرين، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف والإنارة والتشجير بمعظم شوارع حلوان الرئيسية والفرعية في حالة احتياجها طبقًا لخطة التطوير المعتمدة.



وقرر المحافظ إيقاف رئيس فرع هيئة النظافة ومدير الإسكان بالحي عن العمل وإحالتهما للتحقيق نظراً لسوء حالة النظافة ولتقصيرهما الشديد في أداء أعمالهما.