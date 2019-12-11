"القصبي": منتدى أسوان يؤكد ريادة مصر لأفريقيا

كتبت - ميرا إبراهيم:



أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبدالهادي القصبي، بانعقاد الدورة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والأمن والتنمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة المشكلات الأفريقية والعمل على إيجاد حلول لها.

وأوضح "القصبي"، في بيان اليوم، أن مصر خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، أثبتت ريادتها أفريقيًا من خلال الانفتاح على القارة مع تعزيز الشراكة معها وللحفاظ على سيادة ووحدة القارة الأفريقية.

وأضاف، أن أهمية المنتدى تكمن في مناقشة عدد من القضايا أبرزها الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال منظور اجتماعي وثقافي واقتصادي وبحث أدوات الترويج للفكر المتطرف والتشويش الذي يتم على الدين الإسلامى الحنيف، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه القاهرة في عودة القارة الأفريقية إلى مكانتها عالميًا.

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أنه مع تولي القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقي تبنت ملفات إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، بالإضافة إلى اطلاقها مبادرة بتدشين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ليكون المحفل الأول من نوعه في أفريقيا لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية من خلال الربط بين السياسات والممارسات العملية مما يوضح اصرار القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق الخير والرخاء ليس لمصر فقط بل لشعوب القارة الأفريقية.

وقال "القصبى"، إن أهمية المنتدى تكمن في تقييم الفرص والتحديات الحالية للسلام والأمن والتنمية في أفريقيا، مع وضع توصيات وأدوات عملية مناسبة للسياق لتعزيز تنفيذ أجندتي "التنمية المستدامة" و"استدامة السلام" في أفريقيا و توفير منصة رفيعة المستوى لجميع الشركاء لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة للتعاون المستقبلي بين شعوب القارة.

وأشار إلى أن إمكانيات القارة الأفريقية هائلة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل فالقارة تضم ما لا يقل عن نصف أسرع اقتصادات العالم نموًا، كما أنها غنية بالموارد كما أنها القارة الأكثر شبابًا على مستوى العالم، والدليل أنه سيصل حجم سكانها بحلول عام 2030، إلى خمس سكان العالم وبالرغم من ذلك فإن هذه الآمال العظيمة يهددها عدد كبير من الأزمات والتحديات والمخاطر للسلم والأمن والتنمية لذلك جاء الدور الهام الذى تقوم به القاهرة في هذا الإطار لتحقيق أقصى استفادة للقارة.