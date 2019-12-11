وزير الخارجية: منتدى أسوان يهدف لتعزيز التعاون الإفريقي المشترك



أ ش أ وسحر عزام:

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه سبق انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة جهد استمر عدة شهور على طريق الإعداد الموضوعي للمنتدى، حيث قامت وزارة الخارجية بتنظيم 5 ورش عمل حول مجالات "منع النزاعات، حفظ وبناء السلام، قضايا المرأة والسلام والأمن، النزوح الداخلي نتيجة النزاعات، وكيفية الخروج من دائرة التطرف المؤدي إلى الإرهاب".

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية اليوم الأربعاء خلال افتتاح أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا.

وأشار "شكري"، إلى أنه تم جمع نتائج وتوصيات ورش العمل المختلفة في تقرير أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والذي سيمثل محور جلسات المنتدى ونقاشاته.

وأضاف، أن المنتدى يسعى على مدى يومي انعقاده إلى إطلاق حوار تفاعلي بين المشاركين حول المبادرات الأفريقية ذات الصلة، ومحاولة إيجاد إطار تنفيذي لتفعيل الآليات القائمة بالفعل، فيما ستتناول جلسات المنتدى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتحديات الأمنية التي تواجه أفريقيا.

وأوضح أنه سيتم استعراض ومناقشة الجهود الأفريقية والدولية لتثبيت دعائم السلام والاستقرار في قارتنا وإنهاء كافة أشكال النزاعات وتحقيق أهداف مبادرة الاتحاد الأفريقي الطموحة بإسكات البنادق في أرجاء القارة بحلول عام 2020، فضلا عن سبل مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه قارتنا الأفريقية.

وأعرب الوزير، عن سعادته بمناسبة عقد الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مشددًا على ثقته في أن المناقشات التي سوف تشهدها جلساته من شأنها استخلاص أفكار ملموسة ومقترحات جادة تسهم في الجهود الأفريقية الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة، فضلا عن تعزيز الفهم لرؤى وأولويات القارة لدى شركائها، وسوف يفتح آفاقا رحبة لحوار بناء نتطلع جميعا معها إلى عقد دورات تالية للمنتدى في دفء أسوان وعلى ضفاف النيل الخالد.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير الخارجية عن تقديره لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة الأفارقة للمنتدى، فمثل هذا المستوى الرفيع من الاهتمام والمشاركة لن يثري النقاش فحسب بل أنه يدلل أيضا على مدى حرص قيادة مصر والأشقاء الأفارقة على الإسهام في دفع كل الجهود لوضع قارتنا على طريق تحقيق أهدافها وطموحات شعوبها وتبؤ المكانة التي تستحقها على خريطة الاهتمام الدولي.