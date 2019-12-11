السيسي: تحقيق السلام والاستقرار بأفريقيا هو السبيل الأمثل للتنمية

كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاتحاد الأفريقي اعتمد مبادرة إسقاط البنادق 2020، من خلال إعداد خطط تنفيذية واضحة تساعد في انتهاء النزاعات والحرب في القارة الأفريقية، ولا شك أن تفعيل تلك المبادرة يمثل ركنا أساسيا في استقرار القارة، ومساعدة شعوبها في الانطلاق نحو التنمية والرخاء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا، "تؤمن مصر أن السبيل الأمثل لإقرر السلام في القارة الأفريقية والعالم هو العلاج للمشكلات الجزيرية التي تهدد السلم والأمن من خلال الوساطة من تسوية الخلافات التي تنشا بين الدولة"، مؤكدًا على ضرورة التكاتف بين الدول الأفريقية لاقرار مبدأ سيادة الدول ودور الحكومات.

وأضاف الرئيس، أن تحقيق السلام واستمراه لن يتحقق إلا أن تبسط جميع الدول والحكومات سيطرتها الكاملة على أراضيها، لافتًا إلى أن رؤيتنا لن تكتمل إلا بإعطاء المكانة المستحقة للمراة والشباب، ولا شك أننا نحقق خطوة مهمة في هذا التجاة منم خلال منتدى أسوان والذي يمثل مكانة عالمية للحوار والنقاش.

وافتتح الرئيس السيسي، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين، اليوم الأربعاء.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط الصور التذكارية، مع الوفود المشاركة في المنتدى.

ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أن الهدف من ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة هو تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة المشاريع التنموية بأفريقا وجذب الاستثمارات إليها، الأمر الذي يصب في مصلحة القارة من خلال نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية والعكس عبر بوابة مصر.