السيسى: منتدى أسوان يؤكد وحدة مصير القارة الأفريقية

كتب - محمود مصطفى:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوفود المشاركة في المنتدى الأول للسلام والتنمية بإفريقيا، الذي يعقد بأسوان.

وقال السيسي، خلال افتتاح المنتدى، الذي يعقد بأسوان، على مدار يومين، :"أرحب بكم جميعا بمناسبة تدشين الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذي ينطلق من مدينة أسوان، جسر مصر الجنوبي إلى قارتها، ومعبر النيل الخالد الذي يتدفق بالحياة إلى إفريقيا، إلى شرايين أبناء مصر، كرباط أبدي يجسد الأخوة ويؤكد وحدة المصير".

وأضاف :"ليس هناك أنسب من الوقت الراهن، كي نجتمع فيه معا، في هذا المنتدى لبحث التحديات التي تواجهنا في إفريقيا، وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن، وتحقيق التنمية المستدامة، التي نتطلع إليها، فضلا عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الإفريقية، وتفشي وباء الإرهاب، وما يرتبط به من ظواهر، لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح، وتعاظم الجريمة المنظمة، والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية".

وتابع :"في خضم تلك المواجهات، لزاما علينا أن نتعامل بمسئولية مع التداعيات السلبية لتغيير المناخ".

ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.

وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".