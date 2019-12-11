بث مباشر..فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت صباح الأربعاء، فعاليات منتدى أسوان للتنمية والسلام بإفريقيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا على مدار يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر للمنتدى عبر الرابط التالي: