وفاة الدكتور محمود فهمي حجازي عضو مجمع اللغة العربية

القاهرة- (مصراوي):

أعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وفاة الدكتور محمود فهمي حجازي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونشر المجمع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نعيًا جاء فيه: "ينعى مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى الأمة العربية والإسلامية أ.د. محمود فهمي حجازي، عضو المجمع، الذي وافته منيته في الساعات الأولى من صباح اليوم. ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدمت كلية التجارة جامعة طنطا، عبر موقعها الرسمي، نعيًا للدكتورة سهير فهمي حجازي، شقيقة الدكتور محمود فهمي حجازي، داعين المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد في رحمته و يلهم محبيه و ذويه الصبر و السلوان.

وتُشيع الجنازة بعد صلاة العصر، اليوم من مسجد مصطفى محمود، بحسب ما نشرته الكلية.

الدكتور محمود فهمي حجازي هو أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو المجمع العلمي المصري (منذ 1995) وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة (منذ 1999)، والرئيس المؤسس للجامعة المصرية في ألماطى – كازاخستان (2001-2014).

كما تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية (1994-1997)، وهو أيضاً عضو مجمع اللغة العربية بدمشق (منذ 1995) و اتحاد كتاب مصر (منذ 1985).