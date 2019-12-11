حدث ليلاً| الصحة تكشف حقيقة وفاة تلميذين بـ"الالتهاب السحائي".. وإطلاق نار مأسوي بنيوجيرسي

القاهرة- (مصراوي):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"ليس التهاب سحائي".. الصحة تعلق على وفاة تلميذين بالقليوبية (بيان رسمي)

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بين تلاميذ محافظة القليوبية، أو محافظات الجمهورية المختلفة.

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"الوزارة هتقفل".. تصريحات وزراء أثارت الجدل تحت قبة البرلمان

أثارت تصريحات عدد من الوزراء أثناء حضورهم مناقشات مجلس النواب، جدلًا خلال الفترة الماضية، حتى استدعى الأمر إصدار بيانات رسمية لتوضيح تلك التصريحات، مثلما حدث مؤخرًا مع وزير النقل كامل الوزير الذي انتقد أداء النقابات العمالية خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات.

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مصدر أمني ينفي صحة ما تم تداوله حول نشوب حريق بأحد مصانع السيارات بالشرقية

نفى مصدر أمني صحة ما تداوله عدد من المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق هائل بأحد مصانع السيارات كائن بدائرة مركز بلبيس (بمحافظة الشرقية).

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"شعبة السيارات": لن يتم تخفيض الجمارك على الفئات الأوروبية باستثناء التركية

قال الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يعتقد أن هناك سيارات من موديل عام 2019 في الأسواق حاليًّا.

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"ربنا يحفظ شعب مصر".. طالب السودان ضحية التنمر بعد دعوته إلى منتدى شباب العالم

وجه جون منوث، طالب جنوب السودان، ضحية واقعة التنمر التي انتشر مقطع الفيديو الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوته للمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

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"ربنا سترهم ففضحوا أنفسهم".. مبروك عطية مهاجمًا "فيسبوك" لهذه الأسباب

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الشرع أطلق على مَن يفسد بين الزوجين (المخبب) وإن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحول خلال الفترة الأخيرة إلى ساحة لإثارة الخلافات الزوجية.

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البابا تواضروس يعزي أسرة المخرج الراحل سمير سيف

أقيمت، مساء الثلاثاء، صلوات تجنيز المخرج السينمائي الراحل سمير سيف بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الجولف.

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6 قتلى واستدعاء المئات من الشرطة.. قوات أمريكية تطارد مسلحين بنيوجيرسي

قتل شرطي أمريكي، وخمسة مدنيين داخل متجر، في تبادل إطلاق للنار بين قوات خاصة أمريكية، ومسلحين اثنين، الثلاثاء، بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

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البيت الأبيض: ترامب يتابع آخر تطورات حادث إطلاق النار في جيرسي

أكد البيت الأبيض، عبر حسابه على "تويتر" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتابع تطورات حادث إطلاق النار في نيوجيرسي الأمريكية، بعد إطلاعه على الأمر.

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ماكرون يطالب إيران بالإفراج الفوري عن فرنسيين محتجزين لديها

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران، بالإفراج الفوري عن مواطنين فرنسيين محتجزين لديها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية" السعودية.

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مسلحون موالين لأنقرة بحلب يمنعون تداول الليرة السورية ويعتمدون عملة تركيا

منعت عدة مجالس محلية في ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا تداول العملة السورية من فئة ألفي ليرة سورية.

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الصومال: محاولة اقتحام للقصر الرئاسي ومقتل 5 أشخاص

أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع عدد قتلى حادث مهاجمة مسلحين لقوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي في مقديشو إلى خمسة أشخاص من المهاجمين.

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