"رياح مُثيرة للأتربة وشوائب".. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المُقبلة

عبدالعال يلتقي عددًا من طلاب المدارس والجامعات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، على مدار أيام "الأربعاء ـ الخميس - الجمعة".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم الأربعاء، ﻃﻘﺲ داﻓﺊ ﻋلى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، داﻓﺊ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺗﻘﻞ الرؤية في اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻧﻬﺎرًا ﻋلى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ على ﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء.

السواحل الشمالية الغربية 22 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 21 15

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 22 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

طقس الخميس

وعن طقس الخميس، يتوقع الخبراء، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس.

السواحل الشمالية الغربية 19 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 15

الوجه البحري والقاهرة 19 14

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 20 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

طقس الجمعة

عن يوم الجمعة المقبل، يسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء.

كما تنشط الرياح شمالا على البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.​

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة.

السواحل الشمالية الغربية 20 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

الوجه البحري والقاهرة 20 14

جنوب سيناء والغردقة 22 18

شمال الصعيد 20 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 13