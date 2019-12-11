"القومية للانفاق": إنجاز 90% من التشطيبات النهائية بمحطتي النزهة وهشام بركات

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للانفاق، إنه سيتم افتتاح محطتي النزهة وهشام بركات نهاية الشهر الجاري.

وأكدت مصادر لمصراوي، أنه تم انجاز أكثر من 90% من أعمال التشطيبات النهائية بالمحطتين، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من افتتاح المحطتين في الموعد المحدد.

ولفت إلى أن الهيئة ملتزمة بما أعلنته في السابق بتشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019 الجاري، وافتتاح باقى محطات المرحلة: (عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور) وورشة لـ"العمرة الجسيمة" التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط أبريل 2020.

وافتتحت وزارة النقل محطات (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) بالمرحلة الرابعة في يونيو الماضي، تلاها افتتاح محطة هليوبوليس والتى تعد من أكبر المحطات النفقية في الشرق الأوسط في أكتوبر 2019.