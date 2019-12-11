​اليوم.. الكنيسة تحيي الذكرى الثالثة لـ"شهداء البطرسية"

القاهرة- (مصراوي):

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء، الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الكنيسة البطرسية، في الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 29 قبطيا أثناء حضورهم القداس الإلهي بالكنيسة.

ويقام القداس الإلهي للذكرى السنوية الثالثة، صباح اليوم، ​بالكنيسة البطرسية بالعباسية.

يذكر أن الحادث الإرهابي وقع في 11 ديسمبر 2016، أثناء حضور عدد من المصلين للقداس الإلهي بالكنيسة البطرسية، وذلك بعدما فجر انتحاري نفسه، مما أدى إلى استشهاد 29 قبطيًا أغلبهم من النساء والأطفال.