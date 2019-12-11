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البابا تواضروس يعزي أسرة المخرج الراحل سمير سيف

12:07 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2019
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كتب مصطفى علي:

أقيمت، مساء الثلاثاء، صلوات تجنيز المخرج السينمائي الراحل سمير سيف بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الجولف.

شارك في الصلاة: الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس الذي نقل للأسرة والمحبين تعزيات البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ومن المقرر أن يُقام عزاء سمير سيف غدًا الأربعاء في كنيسة مار مرقس الرسول بمصر الجديدة.

سمير سيف كنيسة السيدة العذراء منطقة أرض الجولف

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