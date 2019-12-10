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ارتدوا الملابس الثقيلة ليلًا.. الأرصاد توجه 4 نصائح للمواطنين

10:41 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
ارتدوا الملابس الثقيلة ليلًا.. الأرصاد توجه 4 نصائح للمواطنين

الطقس

كتب – يوسف عفيفي:

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأربعاء، يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة لتعود الأحوال الجوية لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأوضحت شاكر لمصراوي، أن الطقس مائل للدفء شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، موضحة أن الرياح معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

ونصحت المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار، وعلى السائقين القيادة بهدوء في الشبورة المائية صباحا وخاصة على الطرق السريعة والزراعية نظرا لتكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.

الطقس الأرصاد الجوية الملابس الثقيلة الشبورة المائية

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