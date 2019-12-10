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رئيس جزر القمر يصل مصر للمشاركة بمؤتمر أسوان للسلام

10:34 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
رئيس جزر القمر يصل مصر للمشاركة بمؤتمر أسوان للسلام

غزالي عثمان

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار أسوان الدولي، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثمان؛ للمشاركة في مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر إقامته يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قالت مصادر مطلعة، إن رئيس جمهورية جزر القمر، خامس رئيس أفريقي يصل البلاد، لحضور مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

بحسب المصادر، وصل غزالي عثمان، إلى القاهرة على رحلة مصر للطيران، وتم إنهاء إجراءات سفره على الرحلة المصرية المتجهة إلى مدينة أسوان.

واستقبل مطار أسوان الدولى، خلال الساعات الماضية، 4 رؤساء أفارقة للمشاركة في فاعليات المؤتمر، وهم ماكى سال الرئيس السنغالى، رئيس تشاد إدريس ديبي، محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، محمد بخاري رئيس دولة نيجيريا.

غزالي عثمان مؤتمر أسوان للسلام جزر القمر السيسي

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