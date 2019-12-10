ختام ورشة إدارة المواقع الأثرية بمتحف الحضارة

كتب - محمد عاطف:

اختتمت فعاليات ورشة العمل حول (إدارة المواقع الأثرية)، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والتي نظمتها وزارة الآثار على مدار يومين بالتعاون مع المكتب الفني الأسباني للتعاون بالقاهرة وجامعة أشبيلية، وذلك بمشاركة 10 من كوادر الوزارة، وبحضور فينتورا جارثيا مدير المكتب الإسباني للتعاون بالقاهرة، ومونيكا باستوس مديرة برامج المكتب الإسباني للتعاون.

وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن الورشة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك والمثمر بين الجانبين المصري والإسباني، وتهدف إلى تسليط الضوء على علم إدارة المواقع الأثرية وكل مايتعلق به بالشكل الذي يساهم في إثراء كوادر الوزارة وإعداد مجموعة من العاملين والفنيين قادرين على الحفاظ على المواقع الأثرية والمتاحف المصرية والتعامل معها بالشكل الأمثل.

وأضاف أن فعاليات الورشة تضمنت مجموعة من المحاضرات العلمية، ألقاها مجموعة من المتخصصين منهم الدكتور هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل الآثار بوزارة الآثار، والدكتورة مريم سيكو بجامعة أشبيلية ومدير مشروع معبد الملك تحتمس الثالث بالبر الغربى بالأقصر، عن كيفية إدارة المواقع الأثرية والمحافظة عليها وتطوير المناطق والمتاحف الأثرية وإعدادها للزيارة، وكيفية التواصل بين الموقع الأثري والبيئة المحيطة به.

وأوضح الشربيني أنه تم تنظيم جولة إرشادية للحضور بالمتحف حيث قام الأثري سيد أبو الفضل كبير أمناء المتحف، بتعريفهم بقاعات العرض الموجودة وأهم ما ستتضمنه من مقتنيات أثرية كواحد من أهم المتاحف المصرية والتي سيكون لها مردود سياحي واقتصادي كبير.​