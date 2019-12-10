فنانون يقدمون عملًا فنيًا متكاملًا كهدية لمسرح شباب العالم

كتب - محمد نصار:

تقيم إدارة مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ورشة خاصة لخمسة من الفنانين الشباب الذين شاركوا العام الماضي في فعاليات المسرح، كأحد فعاليات منتدى شباب العالم.

وفقًا لأجندة المنتدى، ستنطلق فعاليات المسرح بداية من يوم 13 ديسمبر الجاري بالافتتاح الرسمي، ثم تبدأ عروضه المختلفة على مدار يومي 15- 16 ديسمبر.

ويحمل هؤلاء الشباب جنسيات دول مختلفة مثل: روسيا والكاميرون ونيجيريا والبوسنة والهرسك. وقد أعربوا عن رغبتهم في تقديم عمل فني متكامل فيما بينهم كهدية لمسرح المنتدى في نسخته الثانية هذا العام 2019.

ويأتي ذلك تلبية لرغبة هذه المجموعة في إعادة لم الشمل مرة أخرى، خاصة بعد ما حظوا به من حفاوة استقبال، ومشاركتهم المميزة في فعاليات المسرح في نسخته الأولى سواء بالغناء أو العزف في عروض المسرح المختلفة.

جدير بالذكر أن إدارة المنتدى قد أعلنت عن شعار المسرح هذا العام، وهو «الفنون.. إحياءً للإنسانية Art.. Reviving Humanity». وسينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المقدمة على مدار أيام المنتدى.