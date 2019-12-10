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"الطيب" يلتقي وعاظات بالأزهر: دورهن مهم لنشر الوسطية والاعتدال

08:29 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
"الطيب" يلتقي وعاظات بالأزهر: دورهن مهم لنشر الوسطية والاعتدال

الدكتور أحمد الطيب يلتقي وعاظات بالأزهر

كتب - محمود مصطفى:

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من واعظات الأزهر الشريف، وذلك في إطار دعمهن لتكثيف التوعية المجتمعية.

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يعقد آمالًا كبيرة على الواعظات في نشر الوسطية والاعتدال التي تعلموها في الأزهر الشريف، لاسيما التي تمس المرأة والأسرة والطفل.

وأضاف في بيان اليوم، أن هذه التجربة الجديدة والتي انحاز لها وأطمئن لنتائجها؛ جاءت في توقيتٍ حرج تمر به الأسرة والمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الاستعانة بواعظات أزهريات في إطار إيجاد مفهوم جديد للفتوى النسائية؛ يحقق التواصل الأمثل مع السيدات في الريف والحضر، للتعريف بأمور الدين مؤكدًا نجاح التجربة.

وناقش الإمام الأكبر مع الواعظات خلال اللقاء مجموعة من المحاور التي تدور حول تطوير العمل الدعوي النسائي، موجهًا بتكثيف البرامج التدريبية لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، وذلك لتأهيل الواعظات للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التى ينظمها ‏الأزهر الشريف.

وفي نهاية اللقاء شيخ الأزهر الواعظات، مستمعًا لكافة المشكلات، موجهًا بحلها وتذليل العقبات التي قد تعيق سير العملية الدعوية لهن.

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