​ جامعة مصر تستضيف قرينة رئيس جامبيا وسفراء أفارقة

الإسكان: البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية سيكون الأعلى في مصر مايو

عبدالعال يلتقي عددًا من طلاب المدارس والجامعات

كتبت - داليا شبل:

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اليوم (الثلاثاء) مؤتمر "دعم التعليم والصحة بجامبيا ودول غرب أفريقيا"، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور قرينة رئيس دولة جامبيا فاتوماته بارو، ولفيف من الشخصيات العامة في أفريقيا.

شارك في حضور المؤتمر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق.

جاء المؤتمر في إطار تفعيل فلسفة الجامعة بشأن توطيد التواصل ودعم العلاقات والتعاون فى مجال التعليم والصحة داخل القارة السمراء، وانطلقت فعاليات المؤتمر بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم.

واستعرضت الجامعة، في فيديو توضيحي تم إعداده من قبل كلية الإعلام، تاريخ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى سعاد كفافى الجامعي، إضافة إلى قاعات المحاضرات بالجامعة والأنشطة الرياضية وملاعب الجامعة.

كما استعرض الفيديو لقطات لأبرز الندوات التي نظمتها الجامعة على مسرح أوبرا جامعة مصر، وكذلك الدور المجتمعي لجامعة مصر وتنظيم قوافل طبية بالمحافظات لخدمة المواطنين.

واستهل خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حديثه، بالترحيب بالسيدة الأولى لدولة جامبيا الشقيقة، والوزراء والسفراء المشاركين في المؤتمر.

وقال الطوخي، فى كلمته، إن "الزيارة الكريمة لوفد رفيع المستوى من دولة جامبيا الشقيق تؤكد وترسخ عمق العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية المشتركة بين الدولتين، وكذا بين مصر ومحيطها الأفريقي من خلال مشاركة سفراء دول غرب أفريقيا بهذا المؤتمر المهم".

وأضاف رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية فى مصر حرصت منذ توليها المسئولية فى أعقاب ثورة 30 يونيو على تحقيق التقارب المصرى الأفريقى ودفع مسيرة الاندماج القارى كأحد ثوابت استراتيجية السياسة الخارجية المصرية.