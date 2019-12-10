البابا تواضروس يلتقي سفيري ڤنزويلا وسنغافورة بالقاهرة

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كتب مصطفى علي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير وليامير عمر سفير ڤنزويلا بالقاهرة.

عبر السفير باسم الرئيس والحكومة الڤنزويلية عن محبتهم للبابا ودوره السامي في استكمال مسيرة القديس مار مرقس وعن المحبة والسلام التي تربط بين البلدين.

كما استقبل البابا، ظهر اليوم، السفير دومينك جو، سفير جمهورية سنغافورة في مصر.

أعرب السفير عن سعادته بالعمل في مصر والتي تربطها علاقات جيدة بسنغافورة.

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