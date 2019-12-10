نائب يطالب بزيادة الحضانات والعناية المركزة بالإٍسكندرية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب، ضرورة عمل وزارة الصحة على إدخال المباني التابعة لها في محافظة الإسكندرية في الخدمة الطبية للمساهمة في دعم المنظومة الصحية والنهوض بها، والتغلب على الإشكاليات التي تواجهها مع العمل على دعم زيادة الحضانات والعناية المركزة.

جاء ذلك في الجلة العامة الثلاثاء، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب، على فتح ملف الشهر العقاري، ومطالبته بعمل هيئة مستقلة لها.

من جانبه طالبت مي البطران، عضو مجلس النواب، وزير العدل بإعادة النظر في وجوبية دفع المحاضر التي تُحرر للخيالة والجمالة بمنطقة الهرم بما يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، مشيرة إلى أن هناك محاضر تحرر ضد نفس الأشخاص وقيمتها تتراوح ما بين 3 إلى 50 ألف جنية، قائله: "هل من المعقول أن يدفع خيال 50 الف جنيه، الناس بتبكي بالدموع والدم، وهؤلاء الأسر تعمل منذ 150 عاما".

وفي سياق متصل، وجهت البطران بيانا عاجلاً آخر لوزير الزراعة بشأن العفن في البطاطس، وطالب الدكتور علي عبدالعال "البطران" بعدم القراءة من الهاتف المحمول، بقوله: ممنوع القراءة من الورقة أو أي وسيلة أخرى"، واستكمل حديثة ممازحا: "الكلام اللي ذكرتيه عايز لجنة تقصي حقائق".​