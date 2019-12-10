"الزراعة": حسام محفوظ مديرا للزراعة بالنوبارية.. و"مجدي رمضان" لمعهد التناسليات

كتب- أحمد مسعد:

قرر الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف المهندس الزراعي حسام الدين محفوظ حسن سالم، أخصائي ومدير إدارة الإرشاد الزراعي ومدير المحاصيل السكرية بالنوبارية، للعمل مديرا لمديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

يأتي ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1512 لسنة 2019.

وأصدر أبوستيت القرار الوزاري رقم 1520 لسنة 2019، بتكليف الدكتور مجدي رمضان زكي بدر، رئيس بحوث ورئيس قسم التلقيح الاصطناعي بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية للعمل وكيلا لذات المعهد لشئون التشخيص والفحوص الحقلية.​