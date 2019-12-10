إحياء ذكرى شهداء البطرسية اليوم وغدًا.. وتدشين كنيسة جديدة تحمل أسمائهم

كتب- مصطفى علي:

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم وغدا، الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الكنيسة البطرسية في الحادث الإرهابي الذي وقع في ديسمبر 2016 واستشهد فيه 29 قبطيا من أبناء الكنيسة، وإصابة 38 آخرين.

وقال عماد أمين والد الشهيدة فيرينا إحدى شهداء البطرسية لمصراوي، إن الكنيسة ستقيم مساء اليوم الثلاثاء صلاة العشية بكنيسة السيدة العذراء المليحة وستقوم بتطييب رفات الشهداء المتمثلة في الشعر وأجزاء من أجسادهم، فيما يقام قداس الذكرى السنوية في السابعة من صباح غدٍ الأربعاء.

وأضاف أمين، أنه من المنتظر أن يتم تدشين كنيسة شهداء البطرسية الملحقة بالكنيسة البطرسية والتي تم الانتهاء من تجهيزاتها مؤخرًا وتحمل اسم كنيسة الـ29 شهيدًا، وتتضمن أيقونات بها صور الشهداء.

وتعرضت الكنيسة البطرسية بالعباسية في 11 ديسمبر 2016، لهجوم إرهابي عبر انتحاري قام بتفجير نفسه أثناء صلاة القداس بالكنيسة، ما أدى إلى استشهاد 29 قبطيًا أغلبهم من النساء والأطفال إلى جانب حارس الكنيسة، وإصابة 38 آخرين.​