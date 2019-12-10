رشا راغب عن منتديات شباب العالم: "الناس بيكلمونا يطلبوا المشاركة"

كتب- محمد نصار:

تصوير- مصطفى الشيمي:

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن منتدى شباب العالم كان أحد توصيات مؤتمرات الشباب الوطنية، مؤكدة أن التحدي الذي يواجهونه كل عام أن يخرج المنتدى أفضل من العام السابق ووفق المعايير العالمية.

وأضافت راغب، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا: "توجد خلايا نحل بتشتغل الناس ما بتنامش 24 ساعة لأسابيع، منتدى شباب العالم تحول من فكرة إلى كيان والعمل فيه أصبح طوال العام للتحضير لمحتوى ومتحدثين".

وأوضحت المدير التنفيذي للأكاديمة الوطنية للتدريب، أنه في بداية فكرة منتديات شباب العالم كان يجري التواصل من قبل المنظمين مع الأشخاص: "في البداية كنت بتتواصل مع الناس ولا يعرفون من أنت وتحاول أن تقدم نفسك إليهم ولكن اليوم الأمر أصبح أكثر شهرة وتأثيرًا في العالم والكثير من المتحدثين يرسلون في وقت سابق جدًا ويطلبون المشاركة كمتحدثين أو حضور".