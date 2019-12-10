القوى العاملة تتابع مستحقات مصري سقط من مبني بالكويت

القاهرة - أ ش أ:

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت المستحقات المالية للعامل المصري طارق سعد راشد، الذي سقط من الطابق العاشر بإحدى البنايات بمنطقة (المهبولة)، هربا من القبض عليه لعدم وجود إقامة له بعد أن تأخر صاحب الشركة في إنهاء إجراءاتها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم - "إن الوزير كان قد أصدر توجيهات فورية بمجرد علمه بالحادث للمستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل المصري، فضلا عن وصول الجثمان لأرض الوطن بالتعاون مع القنصلية المصرية بالكويت".

وبتواصل الوزارة مع المستشار العمالي بالكويت للوقوف على آخر تطورات الموقف بالنسبة لمستحقات المتوفي، أكد أن الكفيل سوف يقوم بسداد كافة المستحقات المالية للعامل المتوفي بعد تزويد محاميه للشركة بإعلام الوراثة الصادر من الورثة الشرعيين للعامل، كما تعهد بسداد أجر العامل المتوفي لمدة عام كامل.

وأشار المستشار العمالي أحمد يوسف إلى أن القنصلية المصرية بدولة الكويت تابعت حادث وفاة المواطن المصري طارق سعد راشد مبارك، حيث قام السفير هشام عسران رئيس البعثة القنصلية المصرية في الكويت باستدعاء صاحب الشركة للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة تفاصيل عن الوضع القانوني للشركة وأسباب تأخرها في القيام بإجراءات إقامة العمال.

وأضاف أن صاحب الشركة ومديريها العام، أوضح أن سبب تأخر عمل الإقامات جاء بسبب خروج بعض الشركاء رسميا من الشركة وقيام الهيئة العامة للقوى العاملة بغلق ملفها، مؤكدا أنه بعد استيفاء المستندات تم فتح ملف الشركة مرة أخرى، وجاري وضع إقامات للعمالة المخالفة على الشركة، وذلك خلال شهر على الأكثر.