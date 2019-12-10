السيسي: مصر وجنوب أفريقيا اتفقتا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية

كتب - محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجراها اليوم الثلاثاء مع نظيره الجنوب أفريقي سير يل رامافوزا، معمقة ومثمرة وتناولت مجمل العلاقات الثنائية وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.

وقال الرئيس السيسي إنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم، معربا عن ترحيبه بنظيره الجنوب أفريقي سير يل رامافوزا والوفد المرافق له في زيارته الرسمية لبلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.

وعبر الرئيس السيسي في كلمة له في ختام المباحثات الثنائية عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال، حيث تشرفنا باستضافة الزعيم الجنوب أفريقي العظيم نلسون مانديلا بالقاهرة خلال سنوات النضال في ستينيات القرن الماضي مرورا بمراحل التحول الديمقراطي منذ التسعينات وحتى الآن.