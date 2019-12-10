عبدالعال: "الرأي العام ضاغط علينا وهستخدم كل الوسائل ضد الوزراء"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تهديدا للحكومة، بسبب غياب التمثيل الجيد لها خلال جلسات البرلمان، قائلا: سأستخدم كل الوسائل وفقا لما ينص عليه الدستور في هذا الشأن ومنها الاستجواب.

وانتقد عبدالعال، غياب التمثيل الحكومي خلال مناقشة البيانات العاجلة، مشددا على ضرورة مناقشة أي بيان عاجل يكون بحضور الوزير الموجه له البيان أو طلب الإحاطة.

وأكد رئيس المجلس، أن الرأي العام يضغط على المجلس، مشيرا إلى أن هناك خلل حكومي واضح في التجاوب مع البرلمان.

ووافق المجلس خلال الجلسة التي بدأت أعمالها بالاستماع لعدد من البيانات العاجلة، على القرارات التي اتخذها الدكتور علي عبدالعال في هذا الشأن.