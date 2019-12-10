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وزير الزراعة: قريبا إصدار قانون الأمان الحيوي واستخدام المنتجات المهندسة وراثيًا

01:02 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
وزير الزراعة: قريبا إصدار قانون الأمان الحيوي واستخدام المنتجات المهندسة وراثيًا

افتتاح ورشة عمل تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر انضمت مؤخرا إلى الاتفاقية الدولية "اليوبوف"، والتي تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة،.

وأضاف في بيان أن الانضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة منها منح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح الوزير خلال افتتاحه ورشة عمل "تطبيقات التكنولوجيا الحيوية حلول للتحديات الزراعية"، والتي نظمها معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية أن الانضمام للاتفاقية يسمح بتصدير الأصناف الجديدة للخارج، وبالتالي تصبح مصر سوقًا لإنتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن البرلمان سيصدر قريبا قانون الأمان الحيوي الذي يسمح باستخدام المنتجات المهندسة وراثيًا.

وزير الزراعة عز الدين أبوستيت المنتجات المهندسة وراثيًا اليوبوف

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