اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

القاهرة- (مصراوي):

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون.

واستهل مدبولي، اجتماع الحكومة السابق، بالحديث عن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة دمياط، وجاءت بعد أيام من افتتاح عددٍ من المشروعات المهمة، في محافظة بورسعيد، وكان على رأسها إطلاق خدمة التأمين الصحي الشامل رسميًا.

وأعدت الحكومة توثيقًا بحجم الأعمال التي تم تنفيذها بكل المحافظات على مدى السنوات الخمس الماضية، منذ أن تولي الرئيس السيسي المسئولية، وأيضًا المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها بنهاية يونيو 2020.​