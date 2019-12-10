أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا تامر حسني التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

اليوم.. طلاب الكونسرفاتوار يحيون حفلاً في دار الأوبرا

01:00 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
اليوم.. طلاب الكونسرفاتوار يحيون حفلاً في دار الأوبرا

دار الأوبرا

القاهرة- (مصراوي):

يقدم طلبة المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار، مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا موسيقيًا للأداء المنفرد على البيانو والآلات الوترية وآلات النفخ والإيقاع والغناء، في المسرح الصغير بدار الأوبر.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة حنان أبوالمجد عميدة المعهد، ويتضمن الحفل أعمالًا لكبار المؤلفين من العصور المختلفة مثل (من الباروك باخ وكوريللي وبيرجوليزي، ومن العصر الكلاسيكي موتسارت وبيتهوفن، ومن الرومانتيك دونيتزيتي وبرامز وسان صانص وتشايكوفسكي إلى ديبوسي).

دار الأوبرا المعهد العالي للموسيقى حفل موسيقي

الخبر التالى:

ساقية الصاوي تستقبل حفل كورال "الفن الأصيل"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان