تخدم 4 ملايين مواطن.. تعرف على مشروعات تنفذها شمال الدلتا للكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات القومية الواقعة في نطاقها التي تشمل محافظات (الدقهلية – كفرالشيخ - دمياط) بإجمالي عدد مشتركين يبلغ 4 ملايين و401 ألف و579 مشتركًا على مستوى 4 قطاعات (شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – كفرالشيخ – دمياط ).

وأوضح رئيس الشركة في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الشركة نفذت خلال العام المالي 2018/2019 عددًا من المشروعات القومية، حيث تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي (بركة غليون بمطوبس، مدينة الأثاث بدمياط، والمنطقة الاستثمارية، وأرض مصنع الغزل بطريق سوق الجملة بميت غمر، وتطوير بحيرة المنزلة) بإجمالي قيمة استثمارات تبلغ 22 مليون و531 ألف و829 جنيهًا.

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لمصنع الفصل والتركيز الرمال السوداء - بلطيم، بنسبة تنفيذ 30 % بإجمالي مبلغ 100 مليون و42 ألف و657 جنيهًا، موضحًا أنه تم الانتهاء من صيانة شبكة الجهد المتوسط والمنخفض لمنطقة 15 مايو - جمصة بنسبه تنفيذ 20% بإجمالي مبلغ 14 مليون و968 ألف و416 جنيهًا.

وأضاف أنه تم إنارة الطريق الدولي الساحلي "بلطيم – البرلس – مطوبس" بنسبة تنفيذ 70% بإجمالي مبلغ 31 مليون و464 ألف و931 جنيهًا، حيث تم توريد وتركيب 2 محول للإنشاءات للمنطقة اللوجستية - طلخا بإجمالي مبلغ 10 ملايين و405 آلاف و332 جنيهًا، إضافة لتوصيل التيار الكهربائي لجامعة دمياط بإجمالي 17 مليون و771 ألف و167 جنيهًا كمرحلة أولى.

وأوضح رئيس الشركة، أنها تشرف على تنفيذ مشروعات قومية يجري تنفيذها، من أبرزها مدينة المنصورة الجديدة بجمصة، مشروعات تابعة لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومشروع الري المطور لوزراة الري والموارد المائية، ومشروع الري الحقلي لوزراة الزراعة، والإسكان الاجتماعي في المنزلة ونبروه، كما تشرف أيضًا على تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أنه جاري توصيل التيار الكهربائي لـ5304 وحدة سكنية في منطقه الشيخ زايد بجمصة، بنسبة تنفيذ 60 % بإجمالي 163 مليون و810 آلاف جنيه، وتنفذ مشروع الامتداد العمراني براس البر بنسبة تنفيذ 90% بإجمالي مبلغ 59 مليون و932 ألف و816 جنيهًا، ومنطقة سندوب بنسبة تنفيذ 30% بإجمالي 10 ملايين و212 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، والانتهاء أيضًا، من تنفيذ المرحلة الثانية بإجمالي مبلغ 63 مليون جنيه، كما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالي 89 مليون و900 ألف جنيه.