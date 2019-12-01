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فيديو افتتاح الرئيس السيسي معرض ومؤتمر "CAIRO ICT"

10:07 م الأحد 01 ديسمبر 2019
فيديو افتتاح الرئيس السيسي معرض ومؤتمر "CAIRO ICT"

افتتاح الرئيس السيسي معرض Cairo ICT (8)

القاهرة- (مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات "CAIRO ICT" صباح اليوم الأحد.

وقال الرئيس السيسي، إن فرص الرقمنة في مصر واعدة، مؤكدًا: "إحنا في مصر فرص الرقمنة والعمل في هذا المجال عظيمة جدًا، وإحنا مصرين على إننا نتحرك فيها باندفاع شديد جدًا؛ لأنه الحاضر والمستقبل اللي بنتمنى نمشي فيه".

السيسي مؤتمر CAIRO ICT مؤتمر القاهرة للاتصالات بسام راضي

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