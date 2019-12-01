"مجهول الهوية".. تفاصيل العثور على جثة شاب بمترو أرض المعارض

كتب- أسامة علي:



كشف مصدر في شركة مترو الانفاق، تفاصيل العثور على جثة شاب مساء اليوم الأحد، في محطة مترو أرض المعارض بالخط الثالث المترو.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إنه تم العثور على شاب جثة هامدة أسفل مقدمة القطار في تمام السابعة مساء، وكان يرتدي بنطلون "ترينج" وتيشيرت أسود وثيابه رثة.

وأوضح أنه لم يتم العثور على بطاقة الهوية الخاصة بالشاب، إلا أن ملامحه توضح أنه في العشرينيات من عمره.

ولفت المصدر إلى أنه يجري تفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة أسباب الوفاة، وما إذا كانت بدافع الانتحار أم أنه سقط أسفل العجلات فلقي مصرعه، مشيرًا إلى الحادث تسبب في تعطل حركة المترو لدقائق.

وأشار المصدر إلى أن حركة المترو عادت إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد رفع الجثة.