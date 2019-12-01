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وزير الأوقاف: القيادة السياسية أعطت نموذجًا في تمكين المرأة والشباب

08:39 م الأحد 01 ديسمبر 2019
وزير الأوقاف: القيادة السياسية أعطت نموذجًا في تمكين المرأة والشباب

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نأمل أن تحذو جميع المؤسسات والأحزاب حذو القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تمكين المرأة والشباب.

وأضاف خلال الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام التي عقدت، مساء الأحد، بمؤسسة "دار الهلال": "عملت القيادة السياسية ما عليها وأعطت النموذج الراقي في التمكين للمرأة والشباب، وعلى جميع مؤسسات الدولة والأحزاب أن تحذو حذو القيادة السياسية في ذلك، وهو ما نسير فيه بقوة في وزارة الأوقاف، ونسرع الخطا أكثر في المرحلة المقبلة للتمكين للمرأة والشباب في مختلف مفاصل العمل بالوزارة".

وتابع: "تقديرنا لكل الجهود الوطنية التي تبذل في ذلك على مستوى بعض المؤسسات وبعض الأحزاب الوطنية".​

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مؤسسة دار الهلال السيسي

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