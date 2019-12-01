الحكومة والبنك المركزي يستعدان لإعلان مبادرة لدعم الصناعة

القاهرة- (مصراوي):

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، استعدادًا لإعلان مبادرة لدعم قطاع الصناعة، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.

ووجه مدبولي التهنئة لمحافظ البنك المركزي، بعد تجديد الثقة به من القيادة السياسية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا تامًا بين الحكومة والبنك المركزي في هذه المرحلة.

وشكر عامر رئيس الوزراء على ما لمسه من تعاون تام، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشهد تنسيقًا غير مسبوق بين الحكومة والبنك المركزي في وجود الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يبذل جهودًا غير عادية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن البنوك جاهزة تمامًا لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوفرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وتقسيمها حسب حجم المنشآت.​